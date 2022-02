Ex-Nintendo lancia un sito di immagini a risoluzione ultra ridotta, con chicche come l'uomo cacca

L'ex art director di Nintendo Takashi Maeda ha lanciato un sito in cui sono raccolte più di settecento immagini a risoluzione bassissima. L'obiettivo è di fare l'esatto contrario di quello che fanno i siti di immagini stock, ossia invece di tirare su la risoluzione, Maeda e la sua compagnia, Maeda Design Room, vogliono ridurla ai minimi termini, producendo dei piccoli capolavori in pixel art come l'uomo cacca.

L'uomo cacca in tutta la sua magnificenza

Il sito si chiama Dotown ed è davvero uno spettacolo, pur essendo solo in lingua giapponese.

Maeda definisce lo stile di queste immagini come una pixel art "ara-dot" o "rough-dot" il cui scopo è quello di rappresentare oggetti e personaggi con il minor numero di pixel possibile.

Esempi di pixel art ara-dot

Tutte le immagini sono disponibili come file PNG con background trasparente e richiamano gli albori dei videogiochi, sia per dettagli che per la palette utilizzata. In particolare spiccano i colori che ricordano il NES. In realtà sono anche una reazione niente male alla ricerca di immagini elettroniche sempre più realistiche e sempre più fredde.

I soggetti delle immagini di Maeda sono diversi e sono pensati un po' per ogni uso. Ad esempio ci sono grafici di vario tipo, alberi o oggetti sacri, ma anche soggetti più ironici come il nostro amato uomo cacca, raffigurato anche nella variante che fa la cacca, o il ragazzo cigno. Ce ne sono anche altri meno poetici, come delle verdure o dei veicoli.