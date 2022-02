Horizon Forbidden West su PS Store ha 2 prezzi differenti su PS4 e PS5: Sony prova a far chiarezza

Sony ha aggiornato la pagina del PlayStation Store di Horizon Forbidden West nel tentativo di fare maggiore chiarezza sulle due versioni della Standard Edition e l'upgrade da PS4 a PS5, dopo le lamentele dei giorni scorsi. Purtroppo però al momento il tutto rimane ancora abbastanza confusionario per gli utenti meno informati.

Come vi abbiamo spiegato alcuni giorni fa, su PlayStation Store la Standard Edition di Horizon Forbidden West appariva in due versioni identiche nei contenuti ma con prezzi differenti, una a 69,99 euro e l'altra a 79,99 euro. Chi segue le novità relative all'opera di Guerrilla Games sa che questo doppio prezzo è la conseguenza delle polemiche nate per l'annuncio dell'upgrade da PS4 a PS5 a pagamento.

In seguito Sony annunciò che tale opzione sarà gratis per tutti, ma sul PlayStation Store sono rimaste entrambe le versioni della Standard Edition (una per PS4 e l'altra per PS5). Questo ha generato confusione tra gli utenti meno informati, che al momento di pre-acquistare il gioco si trovavano davanti due edizioni praticamente identiche.

Come potrete notare nell'immagine qui sotto, poche ore fa Sony ha aggiornato la scheda informativa delle edizioni digitali di Horizon Forbidden West, aggiungendo la dicitura "Digital upgrade to PS5 version" per la Standard Edition da 69,99 euro (ovvero la versione PS4), probabilmente per fare maggiore chiarezza.

La pagina del PlayStation Store di Horizon Forbidden West aggiornata

La pagina di riepilogo delle edizioni del gioco Guerrilla Games tuttavia risulta ancora confusionaria, in quanto di fatto entrambe sono segnalate comunque per "PS4 & PS5". Neanche aprendo la descrizione completa dei prodotti le cose diventano più chiare. Nella Standard Edition da 69,99 euro è infatti riportato che questa edizione include il "Gioco Completo (console PS4)" ma non viene menzionato l'upgrade gratuito a PS5.

Dunque qual è la vera differenza tra le due versioni di Horizon Forbidden West? Proviamo a spiegarvelo noi.

La Standard Edition per PS4 (da 69,99 euro) permette di acquistare e scaricare la versione old gen e successivamente eseguire gratuitamente il download e l'installazione di quella PS5. La Standard Edition per PS5 (da 79,99 euro), invece, permette di acquistare e scaricare sia la versione PS5 che quella PS4 contemporaneamente.

Per quanto riguarda il preload, acquistando ora la Standard Edition per PS4 di Horizon Forbidden West potrete scaricare in anticipo esclusivamente la versione old-gen, mentre per l'upgrade gratuito dovrete attendere il 18 febbraio. Al contrario la Standard Edition per PS5 permette di eseguire il preload di entrambe le versioni.

In definitiva, quindi, la Standard Edition da 69,99 euro è la scelta più conveniente tra le due, visto che ha gli stessi contenuti dell'altra, ma a un prezzo più basso. A patto di aver voglia di aspettare e scaricare l'aggiornamento a PS5 al lancio del gioco, che vi ricordiamo è fissato al 18 febbraio.

Abbiamo contattato Sony per avere maggiori delucidazioni riguardo alle Standard Edition di Horizon Forbidden West e se ci sono altre differenze tra due versioni. Vi aggiorneremo in caso di novità.