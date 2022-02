Hello Neighbor 2: trailer annuncia le versioni PS5 e PS4

tinyBuild ha annunciato che Hello Neighbor 2 sarà disponibile anche su PS5 e PS4, oltre che su Xbox Series X|S, Xbox One e PC.

I pre-order su PlayStation Store saranno disponibili a partire dal 7 aprile, così come quelli delle altre versioni. Chi pre-ordinerà il gioco potrà accedere a una closed beta esclusiva che si svolgerà prima del lancio di Hello Neighbor 2, previsto per il corso del 2022. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer, che potrete ammirare nel player qui sopra.

Hello Neighbor 2 è uno stealth horror in cui i giocatori devono scoprire i segreti dell'inquietante Vicino, esplorando la sua abitazione senza farsi scoprire. Quest'ultimo, tuttavia, è controllato da un'IA che apprende dalle azioni del giocatore, quindi più tempo passa, più il suo comportamento cambia, alzando il livello di sfida.

Nel sequel vestiremo i panni di Quentin, un giornalista che sta indagando su una serie di casi di bambini scomparsi a Raven Books. La novità più interessante di Hello Neighbor 2 è la sua struttura open world. Non solo dovremo vedercela con l'inquietante Vicino, ma anche con altri bizzarri personaggi della città che nascondono dei segreti che potrebbero fare luce sul caso a cui sta lavorando Quentin e che dovremo scoprire intrufolandoci nelle loro abitazioni.