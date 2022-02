Mario Kart 8 Deluxe, Pass Percorsi: video confronta le piste dei DLC con gli originali

Il canale YouTube GameXplain ha pubblicato un video che confronta i circuiti del Pass Percorsi Aggiuntivi di Mario Kart 8 Deluxe con le loro controparti originali.

Per chi non lo sapesse, durante il Direct di questo martedì, Nintendo ha annunciato il Pass Percorsi Aggiuntivi di Mario Kart 8 Deluxe, un pass a pagamento che propone un gran numero di piste rimasterizzate tratte dalla serie Mario Kart. Parliamo di sei pacchetti che verranno pubblicati entro la fine del 2023 aggiungendo ben 48 circuiti.

Il video confronto di GameXplain è stato realizzato usando le sequenze del Pass Percorsi Aggiuntivi mostrante durante il Direct, confrontandole con le piste originali. Come possiamo notare dal filmato, i circuiti apparentemente sono stati riprodotti in maniera molto fedele, ma con ovvie differenze dal punto di vista grafico, specialmente per quelli tratti dai giochi della serie Mario Kart per Nintendo DS e 3DS.

Mario Kart 8 Deluxe - Pass Percorsi Aggiuntivi sarà acquistabile separatamente, al prezzo di 24,99€, ma gli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo potranno accedere ai suoi contenuti senza costi aggiuntivi. Il primo pacchetto sarà disponibile dal 18 marzo, ecco dettagli e immagini delle otto piste incluse.

Se invece non avete ancora acquistato Mario Kart 8 Deluxe, segnaliamo che il gioco è in offerta sull'eShop di Nintendo Switch.