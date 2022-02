Nintendo Switch: immagine raccoglie le date di uscita dei giochi più importanti del 2022

Un utente di Reddit ha creato un'immagine nella quale ha raccolto i loghi dei principali giochi in uscita su Nintendo Switch nel 2022, mese per mese. Potete vedere l'immagine qui sotto, che indica anche se il gioco è esclusiva totale, esclusiva console, se è prodotto da Nintendo o da un team di terze parti.

Un'immagine che raccoglie le date di uscita dei giochi Switch del 2022

L'immagine ci indica anche le date di uscita dei vari giochi, ma c'è un "problema": si tratta delle date per il mercato USA e non sono per forza identiche a quelle del mercato europeo e italiano. Rune Factory 5, ad esempio, esce il 25 marzo 2022 in Italia, mentre negli USA esce il 22 marzo.

In linea di massima, però, questa immagine ha il compito di mostrare a colpo d'occhio quali sono i più importanti giochi in uscita su Nintendo Switch nel corso dei mesi. Inoltre, potete cercare con lo sguardo i giochi che hanno un cerchio rosso intorno alla data di uscita, in quanto questa indica che si tratta di un'esclusiva Nintendo Switch: secondo questa immagine, vi sono 10 giochi esclusivi con una data o un periodo di uscita già svelato in arrivo quest'anno, ai quali poi si aggiungeranno altri titoli in arrivo come Bayonetta 3, il seguito di The Legend of Zelda Breath of the Wild e Mario + Rabbids Sparks of Hope.

Vari dei giochi in questa infografica sono stati mostrati durante il Nintendo Direct: ecco tutti gli annunci.