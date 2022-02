Mario Kart 8 Deluxe Pass percorsi aggiuntivi: trailer del Nintendo Direct con prezzo

Durante il Nintendo Direct del 9 febbraio 2022 Nintendo ha svelato l'arrivo di Pass percorsi aggiuntivi, un pacchetto di espansione per Mario Kart 8 Deluxe. Ecco tutti i dettagli e il trailer.

Mario Kart 8 Deluxe - Pass percorsi aggiuntivi propone un totale di 48 percorsi rimasterizzati tratti dalla serie Mario Kart sono in arrivo in Mario Kart 8 Deluxe come contenuti scaricabili a pagamento. Entro la fine del 2023 verranno pubblicati sei pacchetti da otto percorsi, giocabili in locale e online.

Mario Kart 8 Deluxe - Pass percorsi aggiuntivi sarà acquistabile separatamente, al prezzo di 24,99€, ma i possessori di un'iscrizione a Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo potranno accedere ai suoi contenuti senza costi aggiuntivi.

Nel primo pacchetto, in arrivo il 18 marzo, saranno inclusi percorsi come Wii Outlet Cocco, N64 Cioccocanyon e Tour Neon di Tokyo. I giocatori che non possiedono ancora Mario Kart 8 Deluxe possono approfittare di uno sconto del 33% nel Nintendo eShop, fino alle 23:59 del 20 febbraio.