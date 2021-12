Hello Neighbor 2 rinviato, closed beta annunciata con un nuovo trailer

Il publisher TinyBuild ha annunciato con un trailer che Hello Neighbor 2 è stato rinviato. Previsto entro la fine del 2021, il gioco sarà disponibile in un periodo non precisato del 2022. In compenso gli sviluppatori hanno promesso l'arrivo di una closed beta.

La closed beta di Hello Neighbor 2 sarà disponibile per coloro che pre-ordineranno il gioco a partire dal 7 aprile 2022 su Steam per PC e Xbox Store per Xbox Series X|S e Xbox One e permetterà di provare in anticipo la formula open-world del gioco.

Hello Neighbor 2 è uno stealth horror in cui i giocatori devono scoprire i segreti dell'inquietante Vicino, esplorando la sua abitazione senza farsi scoprire. Quest'ultimo, tuttavia, è controllato da un'IA che apprende dalle azioni del giocatore, quindi più tempo passa, più il suo comportamento cambia, alzando il livello di sfida.

Come apprendiamo dal filmato qui sopra, nel sequel vestiremo i panni di Quentin, un giornalista che sta indagando su una serie di casi di bambini scomparsi a Raven Books. La novità più interessante di Hello Neighbor 2 è la sua struttura open world. Non solo dovremo vedercela con l'inquietante Vicino, ma anche con altri bizzarri personaggi della città che nascondono dei segreti che potrebbero fare luce sul caso a cui sta lavorando Quentin e che dovremo scoprire intrufolandoci nelle loro abitazioni.