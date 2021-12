Top 5 giochi horror del 2021

Il 2020 ha fatto paura , vero? Be' il 2021 non è stato da meno, c'è poco da eccepire. Nooo macché pandemie e restrizioni, qui si parla dei titoli horror che hanno visto la luce nell'anno che ci sta per lasciare.

Partiamo dalle conferme, dunque. Nel caso di Resident Evil l'epiteto "mostro" sacro è quanto mai azzeccato e l'ottavo capitolo non fa che ribadire una volta di più il calibro della serie. In ogni sua incarnazione, infatti, la leggendaria serie Capcom sembra avere l'abbonamento annuale alle nostre top e l'allegra scampagnata rumena di Ethan Winters non sfugge a questa regola.

In realtà la corrispondenza d'amorosi sensi più evidente sembrerebbe essere con Silent Hill , proprio per quella tensione psicologica crescente che The Medium mette in campo in dosi massicce. Si sa, Natale è il periodo dei doni, ma così, a occhio, Marianne avrebbe volentieri fatto a meno del suo: la nostra coraggiosa protagonista ha infatti il potere di fare un giretto nella dimensione ultraterrena degli spiriti , durante autentiche esperienze extrasensoriali funzionali al gameplay.

Da Resident Evil a The Medium , il passo che risuona nell'oscurità capace di farcela fare sotto è davvero breve; e non per le somiglianze stilistiche tra i due titoli, ma per quello che il secondo rubacchia alla tradizione horror giapponese.

Le lugubri peripezie di Mono e Six avanzano tra oscurità e rompicapi accattivanti , capaci di sfruttare al meglio la collaborazione tra i due personaggi. Tuttavia è proprio la sibillina, a volte persino enigmatica, narrativa a conferire a Little Nightmares II un valore superiore a quello strettamente ludico, tratteggiando il racconto di allegorie e riferimenti tematici eleganti. Il costante senso di inquietudine trasmesso dalle ambientazioni e da nemici dal design ansiogeno sono poi il tocco di classe finale, che arricchisce questo passo avanti non da poco rispetto al primo episodio.

Little Nightmares II è uno di quei curiosi titoli che, più che lasciarsi giocare, sembra divertirsi a stuzzicarci. E già questa suona come una caratteristica abbastanza disturbante, dobbiamo ammetterlo. Questione di dettagli, percezioni, particolari che sono sotto i nostri occhi per l'intera durata della partita, ma che assumono contorni e significati differenti a ogni nuova run.

House Of Ashes

House of Ashes è un viaggio maledetto nei riti e nelle leggende sumere

Nell'edizione 2021 del dizionario dei modi di dire, se controllate bene, alla voce "Passare dalla padella alla brace" troverete come definizione "Incipit di House of Ashes". Non ci credete? Bene, allora: siamo in Iraq nel bel mezzo del conflitto bellico post Torri Gemelle. Ecco, già così non è che ci sembrino proprio le alpi di Heidi in quanto a tranquillità, ma, come se non bastasse, un cedimento del terreno fa sprofondare nel sottosuolo un manipolo di membri delle due fazioni in lotta, catapultandoli in un inferno fatto di leggende mesopotamiche e pericoli occulti.

Il team Supermassive Games non è nuovo ad avventure da brividi collettive, House of Ashes segna però una piccola evoluzione tecnica rispetto al loro prodotto finora più apprezzato: Until Dawn. La telecamera è per la prima volta libera e il gameplay sensibilmente meno "guidato" se paragonato ai suoi predecessori, sebbene ancora un po' troppo ingessato.

Propone senza dubbio il miglior plot della trilogia The Dark Pictures e, nonostante sia lontano dalla perfezione, offre una manciata di ore di puro terrore in compagnia di riti sumeri e altre simpatiche maledizioni mortali.