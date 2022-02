Evercade VS disponibile ufficialmente in Italia, è una console per il retrogaming legale

Annunciata la disponibilità odierna in Italia dell'Evercade VS, una console di Blaze Entertainment pensata espressamente per il retrogaming (ma non solo). Da notare che la VS è l'edizione da salotto, ma che da anni circola sul mercato la versione portatile, che ha riscosso un grande successo tra gli appassionati.

Un'immagine dell'Evercade VS

L'Evercade VS si basa sul successo del sistema di gioco portatile Evercade offrendo agli utenti un nuovo modo di vivere i giochi retrò nelle loro case con oltre 280 giochi attraverso le collezioni di cartucce fisiche su misura di Evercade. Evercade VS introduce un nuovo sistema a doppia cartuccia che consente di avere due cartucce nella console contemporaneamente, ampliando la scelta di giochi giocabili.

L'Evercade VS introduce alcune funzionalità attesissime dai fan della console: il multiplayer locale, grazie alla possibilità di collegare più controller alla console, una nuova modalità display, cornici e scanline per chi vuole sentire vibrazioni da retromaniaco, la possibilità di salvare lo stato della partita, aggiornamenti tramite Wi-Fi e altro ancora.

Leggiamo altre caratteristiche tecniche, tratte dal comunicato stampa ufficiale:

Dietro Evercade VS c'è un'interfaccia utente e un design hardware su misura con 4 GB di spazio di archiviazione integrato e l'emulazione migliore della categoria alimentata da una CPU Quad-Core da 1,5 Ghz. Il VS trasmetterà a 1080p permettendo di giocare ai giochi di oltre 40 anni fa sul televisore tramite HDMI. Evercade VS include il proprio controller, basato sui tanto lodati controlli dell'Evercade Handheld con un D-Pad incredibilmente comodo, layout dei pulsanti X, Y, A, B e l'aggiunta di controller trigger extra con L1, L2, R1 e R2. Il controller ha un cavo di 3 m che consente una lunghezza comoda tra la console e il divano.

La famiglia di console Evercade L'Evercade VS supporta 4 controller USB tramite le sue porte frontali, il che significa che puoi avere fino a quattro giocatori sui titoli supportati. La console supporta anche controller VS non Evercade e può essere utilizzata con la nuova funzione di mappatura del controller.

L'Evercade VS è disponibile in due configurazioni. Uno Starter Pack che include un controller e la collezione Technos Arcade 1 con 8 giochi e un Premium Pack che include due controller, la collezione Technos Arcade 1 e Data East Arcade 1 con 10 giochi, per un totale di 18. Queste cartucce sono completamente compatibili con tutto l'hardware Evercade, il che significa che puoi portare i tuoi salvataggi in viaggio con un Handler o sull'Evercade VS di un amico, così si può collaborare per battere un boss difficile.

L'Evercade VS è capace di leggere tutte le cartucce di Evercade, tranne la 02 e la 06, esclusive della versione portatile. Quindi è possibile accedere a oltre 280 giochi delle 26 collezioni Evercade tra cui Atari, Interplay, Codemasters, Worms, Data East, Intellivision, Bitmap Brothers e molti altri classici publisher insieme a produttori indie di giochi retrò moderni.