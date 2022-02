Horizon Forbidden West: preload disponibile per PS5 e PS4, ecco le dimensioni del download

Con l'avvicinarsi della data di uscita di Horizon Forbidden West, Sony ha reso disponibile il preload per PS5 e PS4, svelando così le dimensioni del download della versione 1.003.000.

Come segnala PlayStation Game Size, le dimensioni del preload della versione europea di Horizon Forbidden West sono di 98,074 GB per PS5 e 90,243 GB per PS4. A questi si aggiungono 1,647 GB per gli acquirenti della Digital Deluxe ed eventualmente la patch del day one (se non è già integrata nella versione 1.003.000).

Tuttavia se avete acquistato una copia digitale per PS4 per poi in seguito fare l'upgrade a PS5 (cosa logica visto che costa di meno e l'upgrade è gratis), tenete a mente che il preload vi permetterà di scaricare solo la versione old gen, mentre per quella PS5 dovrete attendere lo scoccare della mezzanotte del 18 febbraio 2022, ovvero il giorno del lancio di Horizon Forbidden West.

Per ingannare l'attesa potrete leggere di tutte le numerose opzioni per l'accessibilità e la difficoltà personalizzabile svelate ieri da Guerrilla Games o ammirare il feroce Tremortusk in azione su PS4.