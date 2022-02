Horizon Forbidden West: nuova clip mostra il feroce Tremortusk su PS4

Ormai manca poco più di una settimana al lancio di Horizon Forbidden West e per ingannare l'attesa e stuzzicare i giocatori Guerrilla Games ha pubblicato un nuova clip della versione PS4 che mostra un combattimento contro il Tremortusk, la gigantesca macchina dalle fattezze di un Mammut che abbiamo già intravisto nei precedenti trailer del gioco.

Dopo aver svelato le opzioni per l'accessibilità e la difficoltà personalizzabile di Horizon Forbidden West, Guerrilla Games ha pubblicato una breve clip su Twitter, quindi la qualità non è buona tanto quanto quella di un filmato su YouTube (qui sopra trovate un reupload), ma in ogni caso la versione PS4 standard sembra difendersi egregiamente dal punto di vista grafico, specie considerando la veneranda età della console. Tuttavia per avere un quadro completo delle performance del gioco sulle piattaforme PlayStation old-gen dovremo attendere l'uscita.

Il Tremortusk del video, invece, sembra una macchina estremamente pericolosa e aggressiva. Nella clip lo vediamo bombardare Aloy dalla distanza con una combinazione di sfere folgoranti, missili, raggi laser e rocce infuocate. E chissà cosa è in grado di fare a corta distanza.

Horizon Forbidden West sarà disponibile in esclusiva per PS5 e PS4 dal 18 febbraio 2022. Di recente è stata svelata in anticipo una caratteristica molto desiderata dai giocatori.