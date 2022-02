Horizon Forbidden West, una caratteristica molto attesa è stata svelata in anticipo?

Horizon Forbidden West sembra che introduca una caratteristica che è stata particolarmente attesa e destinata a rappresentare una notevole novità nel mondo di gioco, trapelata in maniera ancora dubbia da una fonte cinese che sembra abbia pubblicato in anticipo una recensione.

L'elemento in questione potrebbe rappresentare uno spoiler , motivo per il quale invitiamo a non leggere chi non volesse avere alcuna anticipazione sui contenuti di Horizon Forbidden West, visto che non c'è alcuna informazione ufficiale al riguardo e Sony evidentemente non aveva intenzione di svelarlo in precedenza, considerando la grande quantità di trailer e informazioni diffuse finora.

Horizon Forbidden West, il nuovo gioco per PS5 e PS4 è in arrivo

Si tratterebbe della possibilità di usare cavalcature volanti: secondo quanto riferito dal sito cinese NGA, tradotto su ResetEra e Reddit, più avanti in Horizon Forbidden West è possibile utilizzare il Sunwing, ovvero una sorta di pteranodonte robotico con ali composte da pannelli solari, per poter volare e spostarsi via aria.

Il Sunwing in Horizon Forbidden West dovrebbe dunque rappresentare una cavalcatura volante, riprendendo un elemento che, in base ad alcuni indizi, sembrava dovesse essere inserito già in Horizon Zero Dawn secondo i progetti iniziali ma poi venne eliminato dal progetto finale. Non possiamo ancora prendere l'informazione come ufficiale, rimanendo sostanzialmente una voce di corridoio per il momento, ma non manca ormai molto all'uscita delle recensioni di Horizon Forbidden West, il cui embargo è fissato per il 14 febbraio 2022 alle ore 9:00. Nel frattempo, il gioco sul PlayStation Store ha due prezzi e non si capisce perché.