L'Attacco dei Giganti, il cosplay di Mikasa e Eren di lowcostcosplay è una palla sexy

Può una palla sexy (ognuno ha le sue parafilie) diventare parte di un cosplay? Sì, se si svela il processo con cui è stata utilizzata, come fatto dal solito geniaccio di lowcostcosplay, che ha voluto rappresentare Mikasa e Eren, due dei protagonisti della serie L'Attacco dei Giganti, il cui Manga è ormai concluso e la cui versione anime si sta avviando verso la chiusura, spendendo il meno possibile.

La foto dovrebbe avervi edotti completamente sulla bellezza di questo cosplay, che possiamo piazzare senza indugi tra i capolavori dell'umanità. Il nostro eroe ha voluto riprodurre una celebre inquadratura dell'anime, con Eren mostrato di spalle mentre Mikasa gli rivolge uno sguardo triste e delicato, indossando la sua sciarpa.

Come potete vedere, il nostro cosplayer preferito ha vestito i panni di Eren in modo impeccabile, indossando una semplice maglietta marrone, mentre Mikasa... è una palla, ma con scritto sopra Mikasa e con la sciarpa. Magritte sarebbe contento di una scelta simile. Un po' anche Dalì. Masaccio decisamente no.

L'Attacco dei Giganti racconta di un mondo in cui gli ultimi esseri umani vivono all'interno di enormi cinte murarie, per difendersi da delle creature mostruose che sembrano volerli solo divorare, i giganti. Perché lo fanno? Da dove vengono? Chi li ha creati? Queste e molte altre sono le domande a cui il protagonista Eren Jager e i suoi amici e colleghi dovranno trovare risposta nel corso delle loro avventure.