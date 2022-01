Horizon Forbidden West: data e orario di embargo per le recensioni

Horizon Forbidden West è senza dubbio uno dei giochi più attesi dai giocatori PS5 e PS4 del 2022 e ora possiamo svelarvi la data di scadenza dell'embargo per le recensioni, inclusa quella di Multiplayer.it. Quando potrete leggerla? Lunedì 14 febbraio alle ore 09:01 italiane, ovvero quattro giorni prima del debutto nei negozi. Segnatevi la data sul calendario!

Horizon Forbidden West è arrivato in redazione e abbiamo già iniziato ad avventurarci nell'Ovest Proibito. Il giorno di San Valentino potremo finalmente parlarvi della nuova esclusiva PlayStation realizzata da Guerrilla Games e spiegarvi dunque se il gioco sia stato in grado o meno di soddisfare le grandi aspettative che lo circondano.

Horizon Forbidden West sulla nostra PS5!

Giusto ieri, Guerrilla Games ha annunciato che Horizon Forbidden West è entrato ufficialmente in fase gold, il che sostanzialmente significa che lo sviluppo è terminato e il gioco arriverà nei negozi come da programma senza nessun ulteriore rinvio. Per l'occasione sono stati condivisi anche dei video di gameplay e immagini tratte da PS4 Pro, ovvero la versione old gen potenziata del gioco.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Horizon Forbidden West sarà disponibile in esclusiva per PS5 e PS4 a partire dal 18 febbraio 2022.