Horizon Forbidden West è entrato in fase gold, l’uscita non subirà ritardi

I ragazzi di Guerrilla Games hanno annunciato che Horizon Forbidden West è entrato ufficialmente in fase gold, il che significa che non ci saranno ulteriori rinvii e dunque la nuova avventura di Aloy nell'Ovest Proibito arriverà come da programma su PS5 e PS4 il 18 febbraio 2022.

L'annuncio è arrivato con un post su Twitter dell'account ufficiale di Guerrilla che recita "abbiamo delle novità entusiasmanti per voi tutti: Horizon Forbidden West è entrato in fase Gold!", accompagnato da una breve clip di gioco tratta da PS5.

Per chi non lo sapesse, quando una produzione entra in "fase gold" significa che lo sviluppo è completo e che il gioco è pronto per andare in stampa, con le copie fisiche che successivamente vengono spedite nei negozi di tutto il mondo in tempo per il lancio ufficiale. In pratica a questo punto è scongiurato il rischio di un ulteriore ritardo, già di per sé poco probabile.

Horizon Forbidden West dunque sarà disponibile in esclusiva per PS5 e PS4 a partire dal prossimo 18 febbraio 2022.

Giusto nella giornata di ieri, PlayStation Game Size ha svelato le dimensioni della versione 1.0002 di Horizon Forbidden West per PS5.