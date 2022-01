Shredders su Xbox Game Pass: possibile data di uscita emersa sul Microsoft Store

Shredders, il nuovo gioco di snowboard da parte di Foam Punch annunciato tempo fa per Xbox Game Pass, potrebbe avere finalmente una data di uscita precisa, visto che questa sembra sia emersa dal Microsoft Store, in attesa di ulteriori conferme.

La sezione britannica del Microsoft Store ha segnalato l'arrivo di Shredders per il 17 marzo 2022, dunque più tardi di quanto si pensasse finora, visto che il titolo era stato spostato a febbraio, dopo essere stato previsto inizialmente a dicembre 2021. In ogni caso, attendiamo comunicazioni ufficiali ma la fonte in questione non può essere considerata non attendibile.

Ricordiamo che Shredders è previsto arrivare al day one direttamente nel catalogo di Xbox Game Pass, cosa che lo rende particolarmente atteso dagli abbonati al servizio.

Shredders, la pagina del Microsoft Store con la data di uscita

D'altra parte, è da diversi anni che i giochi di snowboard sono alquanto usciti di scena, dopo che serie storiche come SSX, Amped o 1080 si sono perse nelle nebbie del moderno mercato videoludico.

Shredders è dunque un ritorno al passato e un titolo che mancava nelle lineup moderne, in attesa di poterlo testare con mano. A differenza anche di Steep, che risulta più portato alla competizione arcade, Shredders dovrebbe essere più vicino al realismo, con una resa dello sport invernale in questione più attinente alla realtà e dunque una struttura di gioco più vicina alla simulazione che all'arcade, pur concedendo ovviamente molto alla fantasia.

Restiamo dunque in attesa di conferme, ma è possibile che Shredders sia in arrivo su Xbox Game Pass, oltre che su Xbox Store e Microsoft Store (e probabilmente anche Steam) il 17 marzo 2022.