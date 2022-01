Horizon Forbidden West su PS4 Pro, video ufficiali mostrano la versione "old gen"

Horizon Forbidden West si presenta nella versione PS4 Pro in questi tre spezzoni di video gameplay, in grado di mostrare la qualità della versione sulla "vecchia" console Sony dopo aver visto il gioco principalmente su PS5 finora.

Per festeggiare l'entrata in fase gold di Horizon Forbidden West, che significa praticamente la conclusione della fase produttiva da parte di Guerrilla Games e il gioco che si appresta a raggiungere il mercato, il team ha deciso di mostrare finalmente il titolo anche su PS4, in particolare su PS4 Pro, in tre brevi spezzoni di gameplay.

Il primo video mostra Aloy visitare Plainsong, un insediamento della tribù Utaru. Il breve video mostra alcuni scenari particolari di questa parte di gioco, con strutture in legno e bambù e un'ambientazione generalmente dominata dalla vegetazione rigogliosa. Il villaggio ha peraltro la particolarità di essere costruito sopra a delle gigantesche antenne paraboliche del vecchio mondo.

Il secondo e il terzo video mostrano invece un po' d'azione, con Aloy che combatte contro alcune macchine, dimostrando come Horizon Forbidden West dimostri anche di mantenere delle performance piuttosto solide anche in situazioni concitate come queste su PS4 Pro. In questo caso, vediamo la protagonista combattere contro dei Clamberjaws, nemici alquanto minacciosi e veloci. Il senso dell'aggiornamento, in ogni caso, è dimostrare come Horizon Forbidden West si mostri in ottima forma anche su PS4 Pro, dunque è evidente come non sia necessario giocarlo esclusivamente su PS5.