Horizon Forbidden West: nuove immagini tratte da PS4 Pro del gioco di Guerrilla Games

Guerrilla Games ha condiviso nuove immagini di Horizon Forbidden West tratte da PS4 Pro, dunque della versione old gen "potenziata" del gioco, il che ci permette di avere un ulteriore assaggio di come si presenta il gioco sulla vecchia ammiraglia di casa Sony.

Giusto pochi minuti fa, Guerrilla Games ha annunciato che Horizon Forbidden West è entrato ufficialmente in fase gold. Per festeggiare, ha pubblicato un breve video gameplay e quattro nuovi scatti del gioco tratti da PS4 Pro, che mostrano alcune delle location, nemici, cavalcature e armature del gioco.

Gli screenshot presentano una qualità di dettagli elevata, specialmente se pensiamo che la console di riferimento in questo caso ha quasi sei anni di onorata carriera alle spalle.

Parliamo comunque di una manciata di immagini, scattati tra l'altro a regola d'arte, che dunque non sono assolutamente sufficienti per poterci fare un'idea generale su come si comporterà Horizon Forbidden West su PS4 Pro, cosa che potremo appurare solo quando saranno disponibili analisi approfondite della versione old e next-gen del gioco.

Vi ricordiamo che Horizon: Forbidden West sarà disponibile in esclusiva per PS5 e PS4 a partire dal 18 febbraio 2022.