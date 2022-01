Horizon Forbidden West per PS5: dimensioni della versione 1.0002 svelate

PlayStation Game Size ha aggiornato le informazioni relative alle dimensioni del download di Horizon Forbidden West, che ora rappresentano il peso complessivo del gioco nella versione 1.0002.

Come riportato in precedenza, Horizon Forbidden West avrà dimensioni importanti per la console ammiraglia di Sony e ovviamente le cose non sono cambiate. Il download della versione 1.0002 infatti pesa ben 97,027 GB su PS5, quindi poco meno di un GB in più rispetto a quanto riportato precedentemente.

Precisiamo che non è chiaro se quelle indicate qui sopra siano le dimensioni del gioco con applicata la patch del day-one, che invece potrebbe rivelarsi ben più corposa. La versione 1.0002 piuttosto potrebbe trattarsi di quella che sarà disponibile per coloro che avranno l'onere di recensire il gioco di Guerrilla Games nei prossimi giorni.

Un altro dettaglio interessante è che le dimensioni di Horizon Forbidden West per il mercato USA e giapponese si aggirano rispettivamente sui 86,5 GB e gli 82,7 GB, ovvero più di 10 GB in meno rispetto alle copie europee, una differenza probabilmente dovuta al numero di lingue inferiori presente all'interno di queste versioni.

Vi ricordiamo che Horizon Forbidden West sarà disponibile in esclusiva per PS5 e PS4 a partire dal 18 febbraio 2022. Sapevate che nel sequel l'armatura Tessitrice di Scudi è stata fortemente depotenziata?