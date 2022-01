Horizon Forbidden West: l’armatura più forte di Zero Dawn è stata nerfata pesantemente

Un fotogramma della video anteprima di Horizon Forbidden West pubblicata da IGN ha svelato un particolare interessante legato all'armatura Tessitrice di Scudi, la più forte in assoluto di Zero Dawn, che nel sequel è stata fortemente depotenziata.

Per chi non lo sapesse, l'armatura in questione in Horizon Zero Dawn era in grado di assorbire completamente qualsiasi danno, rendendo Aloy invulnerabile per un periodo di tempo limitato. Di contro, si poteva ottenere solo dopo aver completato una quest opzionale e raccolto 5 batterie sparse in alcuni luoghi precisi del mondo di gioco, insomma una ricompensa per i giocatori più dediti all'action RPG di Guerilla Games.

Tuttavia in Horizon Forbidden West, come possiamo vedere nell'immagine qui sotto, il set Tessitrice di scudi è stato declassato ad armatura di rarità non-comune e ha perso il perk dell'invincibilità. Ma come ha fatto a ridursi in questo stato? Ce lo spiega la descrizione dell'armatura:

"Armatura realizzata con tecnologia recuperata da un antico laboratorio. Dopo aver perso la sua fonte di energia è stata modificata per aumentare il combattimento a distanza."

L'armatura Tessitrice di Scudi in Horizon Forbidden West

Insomma una scusa comoda per depotenziare un'armatura che altrimenti avrebbe reso fin troppo potente Aloy nelle fasi iniziali di Horizon Forbidden West. Un escamotage sensato e inevitabile. Tuttavia non è escluso che nel corso del gioco non sia possibile riportare l'armatura al suo splendore originale.

In ogni caso non è la prima volta che un autore si trova a dover giustificare un nerf per il protagonista di un videogioco che lo riporti a livelli "umani" in un sequel. Basti pensare alla sfortuna incredibile di Kratos, che si è visto privato dei suoi poteri divini sia all'inizio di God of War 2 che in God of War 3.