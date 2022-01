Uncharted 5, Naughty Dog non esclude lo sviluppo

Con il lancio di Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri e l''imminente arrivo del film con Tom Holland, molti sono tornati a chiedersi se sarà mai sviluppato Uncharted 5. Naughty Dog non lo esclude, ma nemmeno lo conferma.

A toccare l'argomento nel corso di un'intervista con GamesRadar è stato il veterano Shaun Escayg, che recentemente ha appunto lavorato a Uncharted 4: Fine di un Ladro e Uncharted: L'eredita perduta, i due titoli rimasterizzati in Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri. Stando alle sue parole, in Naughty Dog vige l'attitudine del "mai dire mai", ossia non viene esclusa alcuna possibilità.

Shaun Escayg; "Credo che sia sicuro che non possiamo mai dire mai. Uncharted è un franchise che amiamo. Che lo studio ama. È un mondo di cui vogliamo vedere di più. Quindi posso dirtelo con certezza."

C'è da dire che in passato Neil Druckmann, uno dei capi dello studio, aveva escluso che Naughty Dog continuasse a lavorare direttamente alla serie Uncharted, che stando alle sue parole ora dovrebbe essere in mano a un altro team interno di Sony. Si pensava a Sony San Diego, ma il tutto è sempre rimasto molto nebuloso. Nel frattempo il franchise potrebbe essere tornato in mano a Naughty Dog per qualche motivo. Rimane il fatto che non possiamo escludere un Uncharted 5 in futuro, da qualsiasi direzione arrivi.

Attualmente Naughty Dog sta lavorando a diversi progetti, ancora non svelati. Quasi certo un gioco multiplayer basato su The Last of US 2, ma si parla anche di una nuova proprietà intellettuale e di un potenziale The Last of Us 3.