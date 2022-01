Elden Ring sarà in copertina nel nuovo numero di Game Informer

Elden Ring sarà il gioco in copertina nel numero di febbraio 2022 di Game Informer. L'opera di FromSoftware sarà protagonista di un ricco approfondimento e di un'immagine di copertina davvero stupenda, che potrete ammirare qui sotto.

Elden Ring protagonista della copertina del numero di febbraio di Game Informer

Come possiamo vedere, la copertina di Game Informer ritrae un Senzaluce armato di tutto punto, ma anche piuttosto malconcio, mentre viene divorato dalle fiamme. Un'immagine piuttosto suggestiva e che si sposa bene con i toni dell'opera di FromSoftware.

Il nuovo numero di Game Informer sarà disponibile in digitale dal 28 gennaio e dedicherà a Elden Ring uno speciale di ben 18 pagine, che comprendono un provato basato sulle prime 10 ore di gioco, un'intervista con Hidetaka Miyazaki e molto altro ancora. Verranno anche svelati nuovi dettagli sul "Roundtable Hold", un hub dove i giocatori potranno conversare con gli NPC che popolano l'Interregno.

Vi ricordiamo che Elden Ring sarà disponibile a partire dal 25 febbraio 2022 per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC. In una recente presentazione, FromSoftware ha spiegato che il gioco sarà difficile, ma non stressante per quanto riguarda l'esplorazione.