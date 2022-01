Steam Deck: data di uscita ufficiale svelata da Valve

Valve ha svelato la data d'uscita ufficiale di Steam Deck: il 25 febbraio 2022. Per chi non la conoscesse, si tratta di un ibrido tra una console portatile e un PC. La casa di Half-Life ha anche ricordato cosa deve fare chi l'ha prenotata per ricevere la sua unità.

"Il 25 febbraio invieremo a chi ha effettuato la prenotazione il primo gruppo di e-mail contenenti gli ordini del prodotto. I clienti avranno 3 giorni (72 ore) dal momento della ricezione dell'e-mail per effettuare il loro acquisto, prima che la prenotazione passi alla persona successiva nella coda. Le prime unità verranno inviate ai clienti a partire dal 28 febbraio e pianifichiamo di inviare nuovi gruppi di e-mail con cadenza settimanale."

Quindi, se non riceverete subito l'email, non preoccupatevi e aspettate, perché potreste essere inclusi nelle tornate successive, che dovrebbero seguire a stretto giro.

Valve ha anche spiegato come intendere procedere con la stampa, ossia le modalità con cui invierà le unità di prova agli esperti del settore. Interessante il fatto che abbia reso pubblica la data con l'embargo sugli articoli:

"Inoltre, a breve invieremo unità alla stampa affinché possano essere recensite. L'embargo sulle recensioni di Steam Deck da parte della stampa finirà il 25 febbraio, ma alcune anteprime e impressioni potrebbero essere disponibili prima di quella data. Nel frattempo, continueremo a lavorare sugli ultimi dettagli e a perfezionare alcuni elementi. Non vediamo l'ora di spedire i Deck alla fine del prossimo mese!"

Infine, ha pubblicato un breve riepilogo con qualche dettaglio aggiuntivo, a uso e consumo dei curiosi: