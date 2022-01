Mortal Kombat: seguito del film in lavorazione, sarà scritto da Jeremy Slater

New Line ha deciso di dare un seguito a Mortal Kombat, il recente film tratto dalla famosissima serie di picchiaduro a incontri. Alla sceneggiatura di Mortal Kombat 2 è stato messo Jeremy Slater, noto per la serie Moon Kinght di Disney+, con Oscar Isaac, Ethan Hawke e il recentemente scomparso Gaspard Ulliel. Tra gli ultimi lavori di Slater spiccano il film Uprising per Netflix/21 Laps, e l'adattamento del libro di Stephen King "The Tommyknockers" per Universal.

I dettagli su Mortal Kombat 2 sono ovviamente scarsissimi, visto che è ancora in fase di scrittura. Il primo film è uscito ad aprile 2021 nei cinema e su HBO Max, ottenendo un grande successo a livello globale.

Probabilmente parte del cast sarà confermata per il seguito, anche se non è scontato. Comunque sia attori quali Lewis Tan, Jessica McNamee, Josh Lawson, Joe Taslim, Mehcad Brooks, Ludi Lin e Tadanobu Asano potrebbero tornare a interpretare i loro ruoli.

Attualmente Mortal Kombat è acquistabile in formato fisico (blu-ray o DVD) o in formato digitale in negozi come Google Play e affini.