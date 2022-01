Half-Life 2 si aggiorna con una nuova interfaccia pensata per Steam Deck

Un beta update per Half-Life 2 ha introdotto una nuova interfaccia utente per il gioco utente, probabilmente realizzata ad hoc per Steam Deck.

Il lancio della console si avvicina e Valve sta completando gli ultimi preparativi prima di spedire i primi modelli ai giocatori. Oltre a testare la compatibilità dei giochi Steam Deck, a quanto pare la compagnia di Gabe Newell vuole assicurarsi anche che le proprie produzioni girino nel migliore dei modi sulla console.

Avvistato da @gabefollower, il nuovo aggiornamento beta di Half-Life 2 modifica leggermente l'interfaccia utente, quel tanto che basta per rendere l'esperienza più godibile su uno schermo di piccole dimensioni. I testi nel menu di gioco sono più grandi, così come gli elementi dell'HUD, come i proiettili nel caricatore e i sottotitoli dei dialoghi, come potrete vedere nei due tweet qui sotto.

Per installare questo nuovo aggiornamento di Half-Life 2 vi basta attivare la beta build da Steam e aggiungere il comando "-gamepadui" (senza virgolette) nelle opzioni d'avvio.

Come fa notare PCGamesN, anche Half-Life 2: Episode 1 & 2 hanno ricevuto lo stesso trattamento e con buone probabilità Counter-Strike: Global Offensive, Team Fortress 2 e altri giochi Valve sono i prossimi della lista.