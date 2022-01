Windows 11: app Android in arrivo con l'aggiornamento di febbraio e altre novità

Windows 11 si prepara a una serie di novità interessanti con l'aggiornamento previsto a febbraio 2022, che tra le altre cose introdurrà il supporto per le app Android e varie altre aggiunte e modifiche al sistema operativo Microsoft.

La compagnia ha annunciato, attraverso un post sul blog ufficiale, che Windows 11 ha visto una notevole crescita nell'utilizzo da parte degli utenti e che il nuovo sistema operativo si prepara a evoluzioni importanti nel prossimo futuro, ponendosi sempre più al centro dell'esperienza lavorativa e non solo, per gli utenti.

Tra le novità di maggiore interesse, per quanto riguarda gli aggiornamenti che sono previsti per febbraio 2022, c'è il supporto per le app Android, che potranno essere utilizzate direttamente all'interno di Windows 11 attraverso il Microsoft Store, come emerso già dai benchmark per il sottosistema Android emersi lo scorso settembre, ma ci sono anche altre novità.

Windows 11, uno screenshot del sistema operativo

Tra queste si parla di partnership con Amazon e Intel per nuove funzionalità del sistema operativo, miglioramenti alla taskbar e l'introduzione di due app completamente riprogettate come il Blocco Note e il Media Player, tutte cose previste con gli update di febbraio 2022.

"Windows 11 continuerà ad essere la spina dorsale dell'innovazione, una destinazione per il gaming, la creatività e l'esplorazione, nonché la porta d'ingresso per il metaverso", ha scritto inoltre Microsoft, ribadendo l'impegno anche in quest'ultimo settore ancora misterioso, che a quanto pare è stato anche alla base della decisione di acquistare Activision Blizzard.