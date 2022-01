Kao the Kangaroo: un trailer annuncia il ritorno dello storico personaggio

Tate Multimedia ha pubblicato un trailer per annunciare il nuovo Kao the Kangaroo, ossia il nuovo capitolo della storica serie con protagonista un simpatico marsupiale. Il gioco sarà lanciato nell'estate del 2022 su PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4, PS5 e Nintendo Switch.

Come i capitoli precedenti e come ben visibile dal video, sarà un platform 3D, apparentemente molto classico, in cui guideremo Kao alla ricerca di sua sorella. Il nostro dovrà anche risolvere il mistero del padre scomparso. Per riuscire dovrà viaggiare in tutto il mondo per confrontarsi con dei famosi maestri di combattimento, nonché contro innumerevoli nemici, raccogliendo molte monete lunga la via.

Nel filmato possiamo vedere Kao che affronta inizialmente alcuni granchi, quindi altri nemici nei vari livelli, tra fasi platform e biomi molto differenti tra di loro. Insomma, si vede tanto gameplay, che non fa mai male, compreso quello che sembra essere un grosso boss gorilla.

Kao the Kangaroo non è molto conosciuto dalle nostre parti, ma è molto amato in Polonia, la sua patria. Il primo episodio uscì nel 2000 per Sega Dreamcast e PC, poi la serie fu traghettata su PS2, Xbox, PC e GameCube proprio con Kao the Kangaroo: Round 2, quindi uscirono due titoli minori, uno per PSP, chiamato Kao Challengers, e uno per PC chiamato Kao the Kangaroo: Mystery of the Volcano. La lavorazione del nuovo Kao the Kangaroo è iniziata nel 2019 su spinta della comunità, le cui richieste sono state raccolte da Tate Multimedia, che sta curando il progetto.