Horizon Forbidden West: peso della versione PS5 e data del preload scoperti

Abbiamo ora modo di scoprire nuove informazioni su Horizon Forbidden West. Precisamente, scopriamo il peso del gioco in versione PS5 e la data di preload della versione digitale acquistata tramite PlayStation Store.

L'informazione arriva da PlayStation Game Size, che ha segnalato le seguenti informazioni dedicate alla versione PS5 di Horizon Forbidden West:

Peso di download: 96.350 GB (senza la patch D1)

Data di preload: 11 febbraio 2022

Data di uscita: 18 febbraio 2022

Come potete vedere, si tratta di un peso considerevole, praticamente il doppio di Elden Ring. Il preload è però disponibile ben una settimana prima dell'uscita, quindi anche chi dispone di connessioni non rapide avrà modo di scaricare il gioco in tempo per il D1. Ovviamente si dovrà tenere in conto il fatto che, al giorno di uscita, Horizon Forbidden West riceverà una classica patch D1 di dimensioni per ora non note.

Aloy che punta l'arco contro una creatura in Horizon Forbidden West

PlayStation Game Size sottolinea anche che alcuni giochi, sul database, segnalano un peso maggiore di quello finale, alle volte anche 20 GB superiore. In ogni caso, pare certo che Horizon Forbidden West peserà almeno 70 GB.

Horizon Forbidden West sarà pubblicato anche su PS4, ma per il momento non abbiamo informazioni sul peso di questa versione. Non crediamo sia esageratamente diverso rispetto a quello PS5.

L'attesa per Horizon Forbidden West è ancora lunga, ma nel frattempo possiamo ammirare nuove immagini che mostrano le stupende creature meccaniche al centro del gioco.