Epic Games Store: Second Extinction è il gioco gratis di oggi

Epic Games Store ha svelato qual è il gioco gratis di oggi 21 dicembre 2021: Second Extinction. Si tratta di uno sparatutto in prima persona cooperativo per tre giocatori, a base di dinosauri mutanti.

Come sempre l'insider billbil-kun ha anticipato l'annuncio di 24 ore, dimostrandosi per l'ennesima volta affidabile e in possesso dell'elenco completo dei giochi regalati da Epic Games Store questo Natale.

Per riscattare Second Extinction, non vi resta che andare sulla sua pagina ufficiale e cliccare sul tasto ottieni, seguendo poi le istruzioni fornite. Considerate che dovete avere un account attivo e senza limitazioni per ottenerlo.

Second Extinction segue Loop Hero e sarà disponibile per le prossime 24 ore, ossia fino alle 16.59.59 del 22 dicembre 2021, quando verrà sostituito da un nuovo regalo, ancora sconosciuto.

Leggiamo la trama di Second Extinction:

I dinosauri mutanti hanno spazzato via l'umanità, e i pochi sopravvissuti sono fuggiti nello spazio. La tua squadra, composta di soli tre soldati, verrà inviata sulla Terra per portare a termine brevi ma intense missioni di guerriglia e fare a pezzi le forze d'invasione. È tempo di riprenderci il nostro pianeta!

Per ulteriori informazioni, leggete il nostro provato di Second Extinction (considerate che è ancora in Accesso Anticipato).