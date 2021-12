Assassin's Creed Origins: Ubisoft vuole introdurre il supporto per i 60fps

Ubisoft vuole aggiornare Assassin's Creed Origins aggiungendo il supporto per i 60fps, nonostante sia un titolo del 2017. La novità è stata comunicata dall'editore stesso in un messaggio inviato tramite Twitter ai fan, in occasione dell'#ACDay, evento annuale dedicato al franchise e alla sua comunità che cade il 21 dicembre.

Nel messaggio, spezzato in due parti, possiamo leggere: "Che siate fan di lunga data o abbiate da poco scoperto Assassin's Creed, vogliamo ringraziarvi per far parte di questa comunità. Siamo continuamente commossi dal vostro supporto, dalla vostra passione e dalla vostra attenzione. Continuate a seguirci per le novità su Assassin's Creed Valhalla e sul futuro di AC."

"Inoltre, vogliamo aggiungere il supporto per i 60fps ad Assassin's Creed Origins. Quindi continuate a seguirci!"

Ad agosto, Ubisoft ha aggiunto il supporto per i 60fps per Assassin's Creed Odyssey su PS5 e Xbox Series X e S. Immaginiamo quindi che sia una politica della compagnia quella di aggiornare gli ultimi capitoli per supportare al meglio le console di ultima generazione. Comunque sia è una bella notizia, per chi deve ancora giocarci o per chi non disdegna di rigiocarci un'altra volta, con una fluidità maggiore.