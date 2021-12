L'Attacco dei Giganti - La Stagione Finale: nuovo trailer per la Stagione 4 Parte 2

È stato pubblicato un nuovo trailer ufficiale dedicato a L'Attacco dei Giganti La Stagione Finale, ovvero la Stagione 4 della serie anime realizzata da Studio MAPPA. Il video ci mostra cosa possiamo aspettarci dalla Stagione 2.

Il trailer di L'Attacco dei Giganti La Stagione Finale è in lingua giapponese, quindi non è possibile capire cosa venga detto. Possiamo però vedere che tutte le figure più importanti della serie sono presenti, come è lecito aspettarsi. Possiamo vedere i vari giganti attivi nella guerra tra Marley e l'isola dei nostri protagonisti.

Ovviamente, il trailer è da considerarsi spoiler se non si è ancora visto la parte precedente de L'Attacco dei Giganti. La serie, nella prima parte, ha ampliato il mondo nel quale è ambientata la storia di Eren e dei suoi amici, aggiungendo anche molti altri personaggi. In questa fase finale, avremo modo di scoprire quale sarà il loro destino.

Ricordiamo che L'Attacco dei Giganti La Stagione Finale Parte 2 andrà in onda in Italia il 9 gennaio 2022 su Crunchyroll.