Assassin's Creed Origins e Odyssey hanno superato un traguardo straordinario

Come avrete notato, ormai da qualche tempo anche la casa francese ha cominciato a utilizzare metriche differenti per comunicare i propri numeri ufficiali, puntando a rappresentare il grado di coinvolgimento piuttosto che le vendite in sé.

Stiamo parlando degli episodi della svolta per la serie Ubisoft, quelli che hanno rivoluzionato il gameplay classico in favore di un impianto action RPG ricco di sfaccettature, ambientazioni open world gigantesche e persino l'introduzione dell'elemento romance.

E Assassin's Creed Shadows?

Nell'annunciare i nuovi traguardi raggiunti da Origins e Odyssey, Ubisoft ha anche rivelato che Assassin's Creed Shadows ha coinvolto un numero maggiore di giocatori rispetto a questi due episodi nelle prime quattro settimane, ma cosa significa esattamente?

Difficile stabilirlo, in mancanza di informazioni ufficiali e dettagliate, ma sappiamo ad esempio che Shadows è stato il gioco più venduto negli USA per tre settimane e non è l'unica notizia a riferire di un debutto di grande successo per il nuovo capitolo della saga.