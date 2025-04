Nintendo Switch 2 si mostra con il primo spot televisivo giapponese

È stato pubblicato il primo spot televisivo giapponese di Nintendo Switch 2: una pubblicità breve, i classici trenta secondi, che descrive in maniera sintetica ma efficace le caratteristiche della nuova console ibrida.

In arrivo nei negozi il 5 giugno anche in patria, Nintendo Switch 2 viene mostrata in azione nello spot con due giochi differenti, ovverosia Donkey Kong Bananza e Mario Kart World, e c'è spazio anche per alcune delle peculiarità della nuova piattaforma ibrida.

Vediamo ad esempio i Joy-Con 2 utilizzati come mouse, le capacità multiplayer con la GameChat e la telecamera, e infine un riferimento al bundle con il già citato Mario Kart World, mentre il video si chiude con il "clack" dei nuovi controller ad aggancio magnetico.

Sicuramente lo spot giapponese appena pubblicato non sarà l'unico che vedremo, e c'è certamente curiosità in merito a quella che sarà la promozione di Nintendo Switch 2 anche in Italia: fra non molto potremo scoprire come verrà gestita.