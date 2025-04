Il bundle di Nintendo Switch 2 con Mario Kart World sarà disponibile solo per pochi mesi

In particolare questo bundle risulta molto conveniente, in quanto praticamente permette di beneficiare di uno sconto di 40 euro sul totale, ma Nintendo ha precisato che sarà disponibile solo per un periodo limitato .

Al lancio di Nintendo Switch 2 sarà possibile acquistare la console singolarmente al prezzo di 469 euro o in coppia con una copia digitale di Mario Kart World per 509 euro .

Il bundle si troverà nei negozi sotto Natale?

Al termine dei Mario Kart World Direct andato in onda oggi, è presente una dicitura che recita "produzione a tempo limitato fino all'autunno 2025 (disponibile fino a esaurimento scorte)".

Ovviamente, molto dipenderà dal numero di bundle prodotti da Nintendo e quanto effettivamente Switch 2 andrà a ruba nei primi mesi, ma è probabile che nel 2026 difficilmente vedremo questo pacchetto nei negozi e c'è il rischio che già sotto Natale le ultime scorte vadano a ruba, e di conseguenza di dover ripiegare sulla meno conveniente versione base o aspettare un'altra offerta simile.

Detto questo, non è escluso che nei prossimi mesi la grande N non annunci nuovi bundle, magari con inclusi Donkey Kong Bananza o Kirby Airiders. Per saperlo non resta che attendere eventuali novità da Kyoto.

Rimanendo in tema, ecco il nostro riassunto con tutte le novità e le caratteristiche di Mario Kart World svelate durante il Direct dedicato andato in onda oggi.