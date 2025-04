Super Mario Party Jamboree primo nelle classifiche giapponesi, che parlano ancora la lingua di Nintendo Switch

Vediamo le classifiche giapponesi di questa settimana, che non vedono grosse rivoluzioni rispetto alla scorsa. Anzi, sono decisamente uniformi, con Super Mario Party Jamboree che mantiene sempre la vetta della classifica software e Nintendo Switch che domina lato hardware.

In totale, la famiglia di console Nintendo Switch ha venduto 25.035 unità, mentre quella di PlayStation 5 ne ha vendute 8.866. Le Xbox si fermano a 196, anche se ormai è chiaro da mesi che in Giappone il mercato dell'hardware di Microsoft sia ridottissimo. Non è stata propriamente una settimana scoppiettante, quindi, con solo un gioco completamente nuovo nella top 10 (PROGRESS ORDERS) e i soliti nomi che occupano la maggior parte delle altre posizioni.