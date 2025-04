Nintendo Switch e Mario continuano a dominare le classifiche giapponesi

Le classifiche

L'attesa per la nuova console non si è tradotta in un crollo delle vendite della prima, con PlayStation 5 che non è riuscita ad avvantaggiarsi della situazione recuperando un po' di terreno.

Super Mario Party Jamboree è primo in classifica

Il modello OLED di Nintendo Switch ha venduto da solo più di tutta la famiglia di console di PlayStation 5. Non citiamo le Xbox Series perché ormai fanno registrare vendite da ghiaccioli al Polo Sud, purtroppo.

Anche in ambito software la classifica è occupata per la gran parte da giochi di Nintendo Switch, tranne per la seconda posizione di Monster Hunter Wilds per PlayStation 5. A quanto pare solo Nintendo Switch 2 può battere Nintendo Switch, visto l'andazzo.

Classifica software (Dal 31 marzo al 6 aprile 2025)

[NSW] Super Mario Party Jamboree - 11.487 / 1.257.843 [PS5] Monster Hunter Wilds - 11.002 / 787.397 [NSW] Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition - 8.565 / 97.655 [NSW] Minecraft - 6.927 / 3.852.184 [NSW] Donkey Kong Country Returns HD - 6.728 / 249.921 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 5.798 / 6.299.275 [NSW] Animal Crossing: New Horizons - 4.954 / 8.103.113 [NSW] Nintendo Switch Sports - 4.092 / 1.570.316 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate - 3.720 / 5.742.676 [NSW] Pokemon Scarlet / Violet - 3.387 / 5.548.286

Classifica hardware (Dal 31 marzo al 6 aprile 2025)