Super Mario Party Jamboree domina l'eShop anche nella prima classifica del 2025

Come ogni fine settimana è arrivata la classifica dei giochi più venduti della settimana dell'eShop , lo store online di Nintendo Switch. Nessuna sorpresa per quanto riguarda il vertice, con Super Mario Party: Jamboree ancora saldo in vetta seguito.

La top 30 al completo dell'eShop

Il resto della classifica rispecchia fondamentalmente il trend dell'ultimo anno, con tante esclusive Nintendo a dominare le prime 30 posizioni, anche non recentissime, come Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros. Ultimate e Super Mario Odyssey per citarne alcuni, inframezzate da titoli di terze parti, come Hogwarts Legacy e Just Dance.

Vediamo di seguito la classifica al completo:

Super Mario Party Jamboree Nintendo Switch Sports Minecraft Hogwarts Legacy Mario Kart 8 Deluxe Among Us Animal Crossing: New Horizons Stardew Valley Super Smash Bros. Ultimate Super Mario 3D World + Bowser's Fury Little Friends: Dogs & Cats Super Mario Odyssey Just Dance 2025 Edition Mario + Rabbids Sparks of Hope Overcooked 2 Super Mario Bros. Wonder EA Sports FC 25 MySims: Cozy Bundle Balatro Zelda: Echoes of Wisdom Okami HD Just Dance 2023 Edition LEGO Marvel Super Heroes Little Kitty, Big City It Takes Two Jurassic World Evolution Just Dance 2024 Edition Overcooked 2 Gourmet Edition Stray LEGO Harry Potter Collection

Di seguito la top 30 relativa solo ai giochi pubblicati esclusivamente in formato digitale: