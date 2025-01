GTA 3 su Dreamcast? Ai tempi di PS2 Sony attuava politiche molto aggressive, dice uno sviluppatore

La conversione di GTA 3 per Dreamcast realizzata di recente da un gruppo di appassionati ha in qualche modo reso giustizia a una situazione che, all'epoca di PS2, vedeva Sony attuare politiche davvero aggressive nei confronti dei team di sviluppo al fine di annientare la concorrenza.

"Ero uno sviluppatore durante il lancio di PS2 e Dreamcast", si legge in un commento pubblicato sotto un articolo di hackaday.com dedicato all'impresa. "Sony rifiutava di fornire i suoi kit di sviluppo a qualsiasi studio possedesse devkit per Dreamcast e realizzava giochi per la console SEGA."

"Abbiamo dovuto accantonare il nostro gioco per Dreamcast per poter accedere a un kit di sviluppo per PlayStation 2. Tuttavia il Dreamcast era la piattaforma migliore." Si tratta semplicemente delle accuse di un utente in polemica con la casa giapponese? Secondo il leaker Nick Baker, no.