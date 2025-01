Un PC da gaming con le componenti ASUS TUF e Prime: ecco la nostra build

Negli ultimi anni i prodotti delle serie ASUS TUF e ASUS Prime hanno occupato un posto di rilievo nel panorama degli hardware dedicati al PC, differenziando l'offerta dell'azienda taiwanese e offrendo ai videogiocatori e ai creativi un'ampia gamma di componenti che si caratterizzano per qualità costruttiva e versatilità, senza lasciare indietro le prestazioni.

Due diverse interpretazioni che, in un mercato sempre più competitivo, rispondono alle diverse esigenze degli utenti: da un lato la linea TUF, con prodotti solidi e costruzione di livello militare che gettano le basi per una build solida e duratura, dall'altra la serie Prime, attenta al rapporto tra funzionalità e prezzo. Abbiamo messo le mani su alcuni dei migliori e più attuali rappresentanti delle filosofie appena illustrate: la scheda madre ASUS TUF X870-PLUS WiFi, la scheda video ASUS TUF NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super, il cooler ASUS Prime LC 360 ARGB e il case ASUS TUF GT302 ARGB. La build a cui abbiamo dato vita si distingue per stabilità, performance e un buon rapporto qualità/prezzo, con un occhio di riguardo anche all'estetica.

ASUS TUF Gaming X870-PLUS WiFi La nuova scheda madre ATX di ASUS TUF si presenta in compagnia del chipset AMD X870, in grado di dare pieno supporto ai recenti processori AMD Ryzen 9000 (per mettere alla prova la build abbiamo utilizzato un AMD Ryzen 7 9800 X3D) e al contempo di garantire la compatibilità con i Ryzen 7000, tutto questo grazie al socket AM5. ASUS TUF Gaming X870-PLUS WiFi è equipaggiata con il chipset AMD X870 ASUS TUF X870-PLUS WiFi è una mobo dal design minimale che richiama i tratti resi celebri dal brand e che soprattutto si caratterizza per una costruzione molto solida che può vantarsi di componenti di livello militare. La qualità costruttiva va di pari passo con la dotazione tecnica e con le funzionalità: la scheda madre dispone di quattro slot DIMM DDR5, permettendo una capacità massima di 192 GB e velocità fino a 8000 MT/s in overclock, con supporto per i profili AMD EXPO e ASUS AEMP. Per l'archiviazione, offre quattro slot M.2 e due porte SATA 6 Gb/s, con compatibilità per configurazioni RAID 0/1/5/10. La mobo targata ASUS TUF porta in dote una costruzione di livello militare La connettività di rete è assicurata da una porta Ethernet Realtek 2.5 Gb e dal modulo Wi-Fi 7 integrato, che supporta bande di frequenza a 2,4/5/6 GHz e una velocità di trasferimento fino a 2,9 Gbps, oltre al Bluetooth 5.4. In termini di espansione, la scheda offre slot PCIe 5.0 e 4.0 compatibili con configurazioni multi-GPU, e una varietà di porte USB, incluse due USB 4 Type-C da 40 Gbps con supporto per display e per trasferimenti dati ad alta velocità.

ASUS TUF Gaming X870-PLUS WiFi è disponibile al prezzo di 371€.

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti Super Le prestazioni della scheda video sono state sciorinate dettagliatamente nella nostra recensione dell'ASUS TUF GeForce RTX 4070 Ti Super. In questa sede è bene ricordarne le caratteristiche tecniche principali: la GPU custom di ASUS TUF porta in dote il chip AD103, caratterizzato da 8448 CUDA Core, accompagnati da 67 RT Core di terza generazione e da 264 Tensor Core di quarta generazione. ASUS TUF GeForce RTX 4070 Ti Super è equipaggiata con il chip AD103, lo stesso della RTX 4080 La frequenza di base si attesta sui 2340 MHz, che in boost diventano 2610 MHz, con 48 MB di cache L2. Sul fronte memoria, la scheda è dotata di 16 GB di GDDR6X con bus a 256-bit e una banda passante di 672 GB/s. Il TDP è fissato a 285 W, con l'alimentazione affidata al connettore 12VHPWR a 16 pin accompagnato da un adattatore che consente di usare il doppio 8 pin classico. Cinque uscite video, divise in tre DisplayPort 1.4 e due HDMI 2.1, completano la dotazione. A caratterizzare la proposta TUF sono però due elementi: la costruzione di grado militare rimane una costante e nel caso specifico è ben rappresentata da una chassis completamente in metallo, solitamente riservato a prodotti di fascia più alta, con tre ventole da 92 mm che contribuiscono a mantenere le temperature sotto controllo. La scheda Asus TUF è dotata di doppio BIOS e può girare in modalità Silenziosa o Prestazioni Infine, la gestione della potenza è affidata al doppio BIOS che permette alla scheda di funzionare in modalità Silenziosa o in modalità Prestazioni, in base alle esigenze degli utenti. ASUS TUF Gaming RTX 4070 Ti Super è disponibile al prezzo consigliato di 909€.

ASUS Prime LC 360 ARGB Il dissipatore a liquido "all-in-one" ASUS Prime LC 360 ARGB è progettato per offrire un raffreddamento efficiente e un'estetica personalizzabile. La piastra di contatto, completamente riprogettata, presenta un'ampia superficie che massimizza il trasferimento di calore dalla CPU, garantendo temperature controllate anche con carichi intensi. L'ampia piastra di ASUS Prime LC 360 ARGB promette una maggiore dissipazione del calore Il water block è dotato di lenti a specchio che creano un effetto di profondità, in particolare quando l'illuminazione ARGB è attiva, permettendo agli utenti di adattare l'aspetto del proprio sistema in base ai propri gusti.

Le tre ventole da 120 mm ARGB preinstallate offrono un flusso d'aria stabile, migliorando ulteriormente le capacità di raffreddamento, mentre il cablaggio semplificato tramite un unico cavo Y facilita il montaggio, contribuendo a un aspetto più ordinato della build. Il sistema a specchi del water block crea un effetto visivo di profondità Prime LC 360 ARGB è compatibile con una vasta gamma di piattaforme Intel e AMD e la durabilità è garantita dai 400 mm di tubi rinforzati che aumentano la solidità e offrono flessibilità in fase di installazione. Non manca il supporto ad Aura Sync per la gestione e la sincronizzazione dell'illuminazione. ASUS Prime LC 360 ARGB è disponibile al prezzo di 114€.