Elden Ring: Nightreign può essere giocato in solitaria o in due, ma tre è il numero perfetto per FromSoftware

Ishizaki ha precisato inoltre che non esiste una modalità singleplayer o per due giocatori , dunque pur avendo la possibilità di affrontare il gioco in questa maniera non si godrà comunque dell'esperienza nel migliore dei modi.

In attesa dei test a numero chiuso in programma nelle prossime settimane, sono arrivate maggiori informazioni su Elden Ring: Nightreign dal game director Junya Ishizaki grazie a un'intervista concessa con IGN. Ad esempio, in questa occasione ha ribadito che volendo sarà possibile giocare a Nightreign anche in solitaria, ma che l'esperienza è stata tarata e calibrata per essere affrontata da un gruppo di tre giocatori .

Elden Ring: Nightreign offrirà un senso di gioia e realizzazione differente dal gioco del 2022

"Il gioco è stato progettato fondamentalmente per tre giocatori. Si può giocare da soli e non esiste una modalità specifica per due giocatori", ha detto Ishizaki. "Il motivo è che volevamo creare un tipo di divertimento diverso dai giochi precedenti e far sì che i giocatori lo sperimentassero. Pensiamo che con Elden Ring: Nightreign, i giocatori potranno provare una sensazione di gioia e realizzazione differente da Elden Ring".

Alla domanda specifica sul perché il multiplayer di Nighreign non permette di giocare in gruppi da quattro, come nel titolo originale del 2022, Ishizaki ha aggiunto:

"Dopo un lungo lavoro di sviluppo, abbiamo scoperto che l'equilibrio ottimale era di tre giocatori. Volevamo raggiungere un equilibrio che permettesse a ogni giocatore di sentirsi stimolato, pur garantendo la possibilità di giocare in cooperativa con altri giocatori."

Elden Ring: Nightreign è attualmente in sviluppo per PC e console PlayStation e Xbox, con l'uscita prevista durante il corso del 2025. Nella stessa intervista Ishizaki ha svelato che George R.R. Martin non è stato coinvolto nello sviluppo e che non ci sarà classica funzionalità dei messaggi lasciati a terra dai giocatori.