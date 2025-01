George R.R. Martin non è stato coinvolto in Elden Ring: Nightreign

Le parole di Ishizaki

"Elden Ring: Nightreign è uno spin-off di Elden Ring. I due condividono la stessa visione del mondo nel periodo che precede la "Disgregazione". Dopo questo conflitto, la visione del mondo è completamente diversa. Quello di Nightreign è un mondo parallelo", ha detto Ishizaki.

"Il motivo per cui ho scelto un mondo parallelo è che volevo rispettare la storia vissuta dai giocatori di Elden Ring. Quella di Nightreign è una storia diversa da quella di ELDEN RING, quindi credo che chi è affezionato a Elden Ring possa giocarci con tranquillità."

Successivamente Ishizaki ha riferito che di conseguenza, nonostante il contributo per il gioco originale, George R.R. Martin non è stato coinvolto in alcun modo nella creazione della lore di Nightreign.

"George R.R. Martin è stato coinvolto nella creazione del mondo di Elden Ring, ma non gli abbiamo chiesto di proporre qualcosa di nuovo per Nightreign".

Nella stessa intervista abbiamo appreso che il gioco non avrà il classico sistema di messaggi lasciati a terra dagli utenti e che FromSoftware non teme che possa rivelarsi un flop commerciale come Concord e Suicide Squad: Kill the Justice League, dato che non si tratta di un titolo free-to-play. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Elden Ring: Nightreign è in sviluppo per PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e PC, con l'uscita prevista durante il corso del 2025.