Il director di Elden Ring: Nightreign non ha paura che il gioco faccia la stessa fine di Concord

Junya Ishizaki, il director di Elden Ring: Nightreign , ha parlato del gioco con IGN Japan, spiegando di non aver paura che faccia la stessa fine di Concord . La preoccupazione viene dal fatto che si tratta di un titolo multiplayer, nato da un gioco single player molto amato, di uno studio che non si è mai cimentato in titoli simili.

Le preoccupazioni

Ishizaki ha iniziato la sua carriera in FromSoftware come level designer nel 2011, partecipando allo sviluppo di Dark Souls. Quindi ha lavorato su Bloodborne (2015), Dark Souls III (2016) ed Elden Ring (2022). Nightreign è il suo primo gioco da director, che sta portando avanti in quasi completa autonomia. Nel corso dell'intervista ha infatti spiegato che Hidetaka Miyazaki, il capo dello studio, nonché firma più riconoscibile dello stesso, è stato coinvolto solo nel concept iniziale.

Insomma, Elden Ring: Nightreign è un gioco di Junya Ishizaki. Come saprete, nonostante il titolo lo posizioni all'interno della proprietà intellettuale di Elden Ring, è ambientato in un mondo parallelo a quello del gioco originale. "I due condividono la stessa visione del mondo fino al momento della guerra, quindi si distaccano," ha spiegato il director, che poi ha aggiunto: "Il motivo per cui abbiamo scelto di creare un mondo parallelo è perché volevamo rispettare la storia vissuta dai giocatori." In questo modo chi ha giocato a Elden Ring potrà giocare al nuovo titolo senza il rischio di vedersi rovinata l'altra esperienza.

Parlando del successo potenziale di Elden Ring: Nightreign, IGN ha quindi chiesto a Ishizaki: "Negli ultimi tempi si è parlato molto dello scarso successo di titoli live service come Concord e Suicide Squad: Kill the Justice League. Sei preoccupato di pubblicare Elden Ring: Nightreign in un clima del genere?" Al che il director ha spiegato che Elden Ring: Nightreign non è un live service: "è un titolo a pagamento unico e non siamo particolarmente preoccupati per le scarse prestazioni dei live service. From Software si impegna a rendere divertenti i giochi che sviluppa. Sono sicuro che agli utenti piacerà se è interessante, quindi non sono preoccupato per questo."