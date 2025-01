Elden Ring: Nightreign non includerà una funzionalità classica dei giochi FromSoftware

Il motivo è semplice: dato che il nuovo capitolo sarà caratterizzato da una struttura con sessioni da 40 minuti ciascuna, non c'è tempo per leggere o scrivere dei messaggi . Al contrario, sarà ancora possibile vedere i "fantasmi" , ovvero le azioni che stanno compiendo gli altri utenti nella loro partita, altro marchio di fabbrica dei giochi di FromSoftware.

Elden Ring: Nightreign è stato presentato ai The Game Awards 2024 del mese scorso con uno spettacolare trailer. Ovviamente ci sono molti dettagli sul gioco da mettere a fuoco e altri verranno svelati nel tempo che ci separa all'uscita, fissata a un generico 2025. Ad esempio, il game director Junya Ishizaki ha svelato che, a differenza dei soulslike dello studio, Nightreign non avrà il classico sistema di messagistica online , ovvero non sarà possibile lasciare a terra o leggere i messaggi di gioco da altri utenti.

Le parole di Ishizaki

"Potrete ancora vedere i fantasmi degli altri giocatori, ma la possibilità di lasciare i messaggi è stata rimossa", ha detto Ishizaki in un'intervista con IGN Japan (tradotta da MP1ST). "La ragione per cui abbiamo rimosso la funzionalità dei messaggi in questo gioco, dove ogni sessione dura circa 40 minuti, è che non c'è il tempo di scrivere il tuo messaggio personale o leggere quello degli altri giocatori", ha detto Ishizaki in un'intervista con IGN Japan.

Dei giocatori di Elden Ring: Nightreign alle prese con un boss

Nella stessa intervista, Ishizaki ha precisato che Elden Ring: Nightreign non è un gioco live service e che FromSoftware non teme di incappare in un insuccesso come nel caso di Concord e Suicide Squad: Kill the Justice League.