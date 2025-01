Netflix: gli anime, i film e le serie TV in uscita a gennaio

Il nuovo anno non inizia esattamente col botto: il gennaio 2025 di Netflix propone un catalogo più debole del solito, in cui però spiccano alcune novità interessanti in fatto di anime, film e serie TV, col ritorno di alcuni titoli e attori cult, qualche film spazzatura e, soprattutto, l'imperdibile documentario sulla vita di Ilary Blasi! Vabbè, l'ultimo voleva essere uno scherzo, tranquillizzatevi e continuate a leggere.

Sakamoto Days Sakamoto Days, disponibile dall'11 gennaio Pubblicato su Weekly Shonen Jump a partire dal 2020, Sakamoto Days di Yuto Suzuki conta ormai 19 volumi e sta per arrivare su Netflix sotto forma di anime. Si tratta di uno degli shonen più esilaranti degli ultimi tempi, incentrato su un ex sicario, Taro Sakamoto, che ha scelto di appendere le armi al chiodo per amore e ora, ingrassato e fuori allenamento, lavora in un minimarket insieme a sua moglie... finché vecchi rivali e ammiratori non tornano a cercarlo, catapultandolo in un mondo di combattimenti sanguinosi, assassini professionisti e persino poteri ESP. Realizzata dallo storico studio TMS Entertainment (lo stesso del recente Dr. Stone, per esempio) la serie arriverà l'11 gennaio con un primo cour, mentre il secondo è previsto entro l'estate.

ACAB: La serie Il cast di ACAB: La serie, dal 15 gennaio su Netflix Per chi non lo sapesse, ACAB è un acronimo per All Cops Are Bastards (che non dovrebbe avere bisogno di traduzione) ma è anche il film di esordio di Stefano Sollima che poi è passato agli onori della cronaca con Suburra e Soldado ma anche per aver diretto alcuni episodi di serie come Gomorra e Romanzo criminale. Il suo ACAB del 2012 resta un pugno nello stomaco che esplora le sfumature di grigio nel controverso Reparto Mobile di Roma, grazie alle interpretazioni di talentuosi attori come Marco Giallini che torna in questa miniserie sequel in sei episodi, ambientata più di dieci anni dopo e incentrata su una nuova squadra e su un nuovo e complicato momento storico, che vede le istituzioni sempre più corrotte e in crisi agli occhi del pubblico. Il 15 gennaio scopriremo se il nuovo regista Michele Alhaique è all'altezza del film originale.

Wallace & Gromit: Le piume della vendetta Una scena di Wallace & Gromit: Le piume della vendetta La famosissima serie in stop-motion targata Aardman Animation diventa un nuovo lungometraggio disponibile su Netflix a partire dal 3 gennaio: in realtà è stato già proiettato in alcuni paesi le scorse settimane, convincendo pubblico e critica. Si tratta, infatti, di un'avventura nel pieno spirito di Wallace & Gromit, quindi folle e divertentissima, che vede Wallace inventare uno gnomo da giardino robotico che si ribella al suo creatore con l'aiuto di un vecchio avversario, scatenando il caos in città. Al timone troviamo ancora una volta il creatore della serie, Nick Park.

L'esorcista del Papa Una scena de L'esorcista del Papa Praticamente un film trash deve esserci sempre tra i nostri consigli, e questo ha meritato il posto se non altro per il coraggio di fare interpretare all'australiano Russel Crowe un sacerdote italiano come Padre Gabriele Amorth, famoso soprattutto per essere stato uno degli esorcisti più famosi del mondo. E infatti L'esorcista del Papa è basato sui libri dello stesso Amorth, in particolare Un esorcista racconta e Nuovi racconti di un esorcista, e quindi su alcuni casi che il sacerdote avrebbe affrontato da giovane. Ambientato negli anni 80, il film vede Amorth recarsi in Spagna per un caso di possessione che si rivela più complicato del previsto e trasforma il film in un horror soprannaturale dai discreti jump scare. Nel cast anche il nostro Franco Nero. Da guardare a luci spente il 13 gennaio.

Castlevania: Nocturne 2 Tornando alle cose belle, la seconda stagione di Castlevania: Nocturne arriva il 16 gennaio. Se avete letto la nostra recensione della prima stagione risalente al 2023, saprete che la serie targata Powerhouse Animation Studios, prodotta dal solito Adi Shankar, ci è piaciuta molto, al netto di qualche spigolosità che speriamo sia stata limata in questo sequel ispirato ai giochi Rondo of Blood e Symphony of the Night. Ad affiancare Richter Belmont troviamo finalmente l'idolo delle folle Alucard, apparso alla fine della scorsa stagione, e che abbiamo conosciuto meglio nella divisiva serie animata scritta da Warren Ellis (che trovate sempre su Netflix). Se amate i giochi della serie, sarà un appuntamento imperdibile.

Back in Action Jamie Foxx e Cameron Diaz in una scena di Back in Action Il nuovo film di Seth Gordon in uscita il 17 gennaio ha un titolo metareferenziale: quella che torna in azione in Back in Action è infatti Cameron Diaz, che si era ufficialmente ritirata dal cinema nel 2014, salvo poi ripensarci un paio di anni fa proprio per unirsi al cast stellare di questo film che include la spalla Jamie Foxx oltre a Glenn Close, Kyle Chandler ed Andrew Scott. La Diaz e Foxx interpreteranno due ex spie della CIA che si sono ritirate da quindici anni per mettere su famiglia e che saranno costrette a tornare di prepotenza sul campo dopo che la loro copertura salterà, esponendole a vecchi nemici e cospirazioni. Considerando il curriculum di Gordon - che include Come ammazzare il capo... e vivere felici, nonché vari episodi di Parks & Recreation, The Office e Modern Family - il film si prospetta una divertente commedia d'azione scacciapensieri.