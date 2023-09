La serie che Warren Ellis ha scritto per Netflix, ispirandosi a Castlevania di Konami , è stata divisiva ma ha dimostrato come sia possibile adattare certi videogiochi a un livello più alto, senza scadere nei cliché o annoiare i super fan che già conoscono vita, morte e miracoli dei loro beniamini e relativi antagonisti. Così la trasposizione animata di Castlevania ha imperversato sulla piattaforma di streaming per quattro stagioni, e si è conclusa nel 2021: a distanza di un paio d'anni, il produttore esecutivo Adi Shankar ha messo insieme un nuovo team per darle un seguito. I registi e gli animatori sono rimasti bene o male gli stessi dei Powerhouse Animation Studios che hanno già lavorato alla serie precedente, a Masters of the Universe: Revelation e che firmeranno, tra le altre cose, anche l'adattamento animato di Tomb Raider.

I vampiri della Rivoluzione Francese

Il protagonista di Nocturne è Richter Belmont

Come già accaduto con la serie precedente, anche Nocturne si ispira solo vagamente alla mitologia e all'immaginario di Konami: la scrittura prende personaggi e situazioni e li impasta in una narrativa più adatta al format televisivo, specialmente se consideriamo i videogiochi di riferimento. Nel caso specifico si è scelto di mischiare le storie di Rondo of Blood e Symphony of the Night, sebbene quest'ultimo, per quanto iconico, cominci a emergere solo verso la fine della stagione.

Siamo quindi nel 1792 e sta per scoppiare la Rivoluzione Francese. La nuova serie è incentrata su Richter Belmont, discendente di Trevor e Sypha, che erano i protagonisti della serie precedente: nonostante abbia ereditato il talento dei Parlatori, Richter ha subito un trauma da bambino che ha indebolito i suoi poteri magici, e così per la sua guerra ai vampiri si appoggia alla leggendaria frusta dei Belmont e agli incantesimi della zia adottiva Tera e sua figlia Maria.

La storia si intreccia col malcontento che ribolle in Francia in quel periodo, specie perché Maria è una sobillatrice popolare. Così, mentre gli equilibri sociali si fanno sempre più precari, e le teste cominciano a cadere, gira la voce che il famigerato Vampiro Messia sia in procinto di rinascere e proiettare la specie umana verso un futuro incerto. La sceneggiatura mescola tematiche come lo schiavismo, la parità sociale e la corruzione nella nobiltà e nella chiesa con la minaccia del vampirismo, mettendo insieme mitologie e credenze diverse in un pentolone che nella prima metà della stagione può apparire confuso e dissonante.

L'introduzione quasi immediata di due personaggi nel cast - il cantante lirico Edouard e la grintosa haitiana Annette - aggiunge ulteriori livelli di profondità alla narrativa e alla caratterizzazione dei personaggi. L'equilibrio inizialmente è instabile, mentre la serie cerca di dare spazio a tutti, compresi gli antagonisti, che includono l'imperscrutabile vampiro Olrox, un'altra vecchia conoscenza dei giocatori di Castlevania.

Olrox è un vampiro potente e imprevedibile

I primi quattro episodi, pur inscenando ottimi momenti di azione su cui torneremo tra poco, cercano disperatamente di trovare una quadra che bilanci ogni aspetto della serie: da un lato riescono a trasmettere in maniera efficace le personalità e i patemi dei singoli personaggi; dall'altra, soffrono di una certa pesantezza, smossa da goliardie o combattimenti un po' forzati. Si ha la netta sensazione che la serie stia salendo una collina sapendo che dall'altra parte c'è uno scivolo che conduce a destinazione più in fretta e con più entusiasmo, ma prima bisogna per forza fare la scalata e mettere ogni pedina al posto giusto.

Mettiamola così: arrivati al quarto episodio, pur riconoscendone gli importanti valori produttivi e la scrittura quantomeno audace, Nocturne non ci aveva ancora presi davvero. Ma dopo il momento della svolta, che si verifica esattamente a metà stagione, la nuova serie è un'impennata continua che trova la chiusura del cerchio in un episodio finale coinvolgente che fa sperare davvero in un seguito.