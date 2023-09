Cosa giocherete questo weekend? EA Sports FC 24, Cocoon o altro?

Settembre sta per finire, le fatiche del rientro a scuola sono ormai state assorbite per diventare routine, l'estate è un lontano ricordo, nonostante il caldo, e la vita si va tingendo della malinconia tipica di una giornata di foglie cadenti. Quale momento migliore per giocare? Insomma, bisogna trovare dei giochi che accompagnino il nostro stato d'animo, magari tra le nuove uscite. Vero che c'è sempre il backlog a darci angoscia, ma a volte la FOMO è più forte. Non si scappa, quindi cosa giocherete questo weekend?

Cosa giocare

Giocate a Cocoon, non ve ne pentirete

Una delle possibilità di gioco offerte da questa scoppiettante settimana è EA Sports FC 24, sostanzialmente il nuovo FIFA con un altro nome perché Electronic Arts ha perso i diritti ufficiali del marchio. Sembra essere un capitolo in linea con i precedenti, quindi non aspettatevi rivoluzioni, ma se siete appassionati di calcio non avete molte alternative, almeno non in ambito tripla A.

Se volete sentirvi più sensibili e intelligenti però, c'è il gioco che fa per voi: il bellissimo Cocoon, dal designer di Limbo e Inside. Nella nostra recensione ne abbiamo detto un gran bene, definendo il gioco "una danza elegante tra mondi, capace di non risultare mai stucchevole". Del resto potrebbe piacere a Donna Haraway, quindi perché non a voi? Lo trovate anche sul Game Pass, se non volete spendere più di tanto per giocarci.

Saltando di palo in frasca, andiamo in Giappone grazie a Fate/Samurai Remnant, che ci fa combattere, sorridere, ma anche pensare. Omega Force sembra aver fatto davvero centro, considerando anche quanti appassionati di questa serie ci sono in giro per il mondo emerso.

Savant - Ascent REMIX è un gioco velocissimo

Se siete in vena di qualcosa di più nostalgico, potete invece puntare su Bud Spencer & Terence Hill - Slaps and Beans 2, un picchiaduro a scorrimento pieno di mini giochi, in cui ceffoni e battute si fondono in un amalgama in pixel art decisamente interessante. Rimanendo sempre in ambito nostalgico retrò, vi consigliamo infine Savant - Ascent REMIX, versione ampliata e corretta di un gioco indie del 2013, che tiene incollati letteralmente allo schermo per il tempo che dura.

Ora spetta a voi confessare. Diteci: passerete il weekend con una delle ultime novità uscite questa settimana o vi dedicherete a recuperare i giochi nel vostro backlog? Fatecelo sapere nei commenti.