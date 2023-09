Lies o P: il trailer con i riconoscimenti della stampa trabocca di 9 e 10

Lies of P si è rivelato essere uno dei migliori soulslike non di FromSoftware di sempre, sia nei giudizi della critica che del pubblico. Così non stupisce di poter vedere il classico filmato celebrativo che riporta citazioni dalle recensioni, naturalmente positive, e trabocca di 9 e 10 .

Il video

Il video è anche un ottimo modo per vedere alcune sequenze di gioco, che saranno gradite soprattutto agli indecisi. Per chi non lo conoscesse, si tratta di una particolare interpretazione del Pinocchio di Collodi, in cui i problemi da superare non sono il gatto e la volpe, degli impresari cattivi, o dei luoghi che trasformano in asini, ma delle creature meccaniche che non vedono l'ora di mettere fine prematuramente alla nostra esistenza.

Un soulslike tratto da Pinocchio... Magari un giorno faranno un action 3D ultraviolento in stile God of War ispirato alla Divina Commedia... ah vero, già c'è.

Per il resto, se volete saperne di più, potete leggere la nostra recensione di Lies of P, che è disponibile per PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PS4 e PS5. Volendo lo trovate anche su Game Pass, per la gioia di tutti gli abbonati che possono giocarci senza spendere più del prezzo del servizio.

Recentemente lo studio di sviluppo Neowiz ha pubblicato una patch maggiore di Lies of P, che sistema alcuni equilibri del gioco, migliorando in particolare i boss.