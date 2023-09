Lies of P, l'aggiornamento 1.2.0.0 depotenzia alcuni nemici e boss

Lies of P ha appena ricevuto l'aggiornamento 1.2.0.0 su PC e PlayStation, con le versioni Xbox a seguire: la patch depotenzia alcuni nemici e boss, evidentemente sulla base del feedback degli utenti, ma introduce anche una serie di modifiche al bilanciamento generale.

Apprezzato dalla stampa internazionale, che ha provveduto a premiarlo con ottimi voti, Lies of P è un soulslike e come tale utilizza un approccio hardcore, mettendoci di fronte ad avversari davvero pericolosi e capaci di infliggerci danni ingenti, in particolare durante i boss fight.

Ebbene, alcuni di questi combattimenti d'ora in avanti risulteranno meno impegnativi, in particolare l'Arcivescovo Caduto Andreus, il Re dei Burattini e soprattutto l'ultimo boss, di cui però non vogliamo rivelarvi il nome per evitare spoiler rispetto all'affascinante storia del gioco.