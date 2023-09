Payday 3: dopo i problemi al lancio, Starbreeze potrebbe rimuovere l'online obbligatorio

Molti di questi problemi sono stati poi risolti, ma sembra che alcuni inconvenienti permangano, cosa che starebbe spingendo Starbreeze a rivedere un po' l'impostazione del gioco per consentire, almeno nei momenti di traffico più intenso, di giocare anche offline.

Dopo i vari problemi tecnici incontrati al lancio, che hanno portato anche a diverse polemiche, Starbreeze starebbe valutando la possibilità di rimuovere la richiesta della connessione online obbligatoria per Payday 3 , consentendo eventualmente la possibilità di giocarci offline.

Uno shooter cooperativo senza multiplayer?

Payday 3 è uno sparatutto cooperativo che si basa sul multiplayer, dunque una modalità offline non è propriamente l'ideale per sfruttarne il potenziale, ma è comunque possibile giocare con l'intelligenza artificiale a gestire gli altri personaggi.



Sebbene la soluzione in questione sia ovviamente meno stimolante del gioco cooperativo con altri utenti umani, potrebbe essere un modo per ovviare ad eventuali problemi tecnici, se questi dovessero persistere. In ogni caso, gli sviluppatori stanno valutando la questione, senza alcuna sicurezza al riguardo.

"Nel breve termine, il focus di Starbreeze è di assicurare la migliore esperienza per i giocatori. Sul lungo termine, questo significa anche valutare nuovi partner per i servizi di matchmaking e magari rendere Payday 3 meno dipendente dai servizi online", si legge in un messaggio del team di sviluppo.