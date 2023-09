Payday 3, 1,3 milioni di giocatori nel fine settimana di lancio per l'heist game

Payday 3 ha totalizzato 1,3 milioni di giocatori nel fine settimana di lancio, con 218.250 utenti contemporanei: lo ha annunciato Starbreeze Studios, sottolineando che la sua piattaforma Nebula vanta in totale 3,8 milioni di giocatori registrati.

Come sappiamo, l'esordio di Payday 3 è stato problematico a causa di una serie di problemi che hanno impedito l'accesso ai server a numerosi utenti, ma pare che gli sviluppatori siano riusciti infine a risolverli.

Si tratta tuttavia solo dell'inizio di un lungo percorso per l'heist game, accolto con molte recensioni negative su Steam per via di alcune scelte controverse per quanto concerne il sistema di progressione.